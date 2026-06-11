Канада предлагает запрет соцсетей для детей до 16 лет

В Канаде предложен законопроект, предусматривающий ограничение доступа к социальным сетям для пользователей младше 16 лет.

Как сообщает канадская пресса, в отличие от австралийской модели, предлагаемый в Канаде механизм содержит оговорку, позволяющую технологическим компаниям обходить запрет. Такая возможность будет предоставлена в случае, если платформы смогут доказать наличие и эффективное применение внутренней политики, направленной на снижение потенциального вреда для детей и подростков.

Законопроект охватывает не только социальные сети, но и более широкий спектр цифровых сервисов. В частности, в документ включены положения, регулирующие использование чат-ботов на основе технологий искусственного интеллекта, а также меры по ограничению распространения вредоносного контента в интернете. Для контроля за исполнением новых требований предлагается создать отдельный надзорный орган, который будет осуществлять мониторинг деятельности технологических компаний и обеспечивать соблюдение установленных норм.

Обсуждение законопроекта происходит на фоне растущего общественного давления со стороны родителей и правозащитников, которые требуют усиления мер по защите детей в цифровой среде.

Представление законопроекта состоялось в преддверии саммита «Большой семёрки», который пройдет во Франции на следующей неделе. Ожидается, что на встрече мировых лидеров одной из ключевых тем станут вопросы регулирования искусственного интеллекта и усиления защиты несовершеннолетних от потенциальных рисков в интернете.

Инициатором документа выступил министр культуры Канады Марк Миллер, который представил законопроект о безопасном использовании социальных сетей в Палате общин. Ранее он заявлял, что принятие подобных мер является приоритетом государственной политики, подчеркивая необходимость реагировать на рост угроз в цифровой среде.

Подобные законодательные подходы уже внедрены или находятся на стадии обсуждения в ряде стран, включая Великобританию, Францию и Новую Зеландию, что указывает на формирование устойчивого международного тренда на усиление контроля за использованием социальных сетей несовершеннолетними и регулирование цифровой среды в целом.

Источник: BBC