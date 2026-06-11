Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США рассматривают возможность похищения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Его слова передает РИА Новости.

Министра войны спросили, допускает ли Вашингтон похищение кубинского лидера. «Все опции находятся на столе», — сказал в ответ на это Хегсет. Однако он подчеркнул, что итоговое решение о возможных действиях будет принимать американский лидер Дональд Трамп.

3 января американские солдаты захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.