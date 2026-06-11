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Определены правила регистрации на языковые экзамены для докторантов и диссертантов

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
Определены правила регистрации на языковые экзамены для докторантов и диссертантов

Объявляется регистрация кандидатов, поступающих в докторантуру, и соискателей, обучающихся в докторантуре, на экзамены по иностранным языкам, а также на экзамен по азербайджанскому языку для иностранцев.

Как передает 1news.az, по данным Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), регистрация для участия в экзаменах будет осуществляться в электронном формате в период с 11 по 14 июня 2026 года.

Экзамен по иностранным языкам как для кандидатов, поступающих в докторантуру, так и для обучающихся в ней соискателей, состоится 25 июня 2026 года. Экзамен по азербайджанскому языку для иностранцев (для уровней докторантуры и диссертантуры) пройдет 16 июня. Проведение экзамена по блоку «говорение» (устная речь) запланировано на 17–19 июня.

Государственный экзаменационный центр объявляет регистрацию кандидатов для участия во вступительном экзамене по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру на 2026/2027 учебный год с 11 по 14 июня 2026 года.

Одновременно с этим Центр объявляет в указанные даты регистрацию для участия в докторских экзаменах (минимумах) по иностранному языку для соискателей, обучающихся или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре, а также по азербайджанскому языку для иностранцев и лиц без гражданства.

В течение этого периода кандидаты, планирующие подать документы для приема в докторантуру и диссертантуру в высшие учебные заведения, научные учреждения и организации Азербайджанской Республики, где созданы докторантуры, а также соискатели, обучающиеся или завершившие обучение в докторантуре, диссертантуре вузов, научных учреждений и организаций либо в адъюнктуре военных учебных заведений Азербайджанской Республики, должны создать «Личный кабинет» на интернет-сайте Центра (https://ekabinet.dim.gov.az/) (если его нет) и пройти регистрацию для участия в докторском экзамене по иностранному языку, а иностранцы и лица без гражданства - по азербайджанскому языку.

Участие в экзамене платное. После создания «Личного кабинета» кандидаты и соискатели должны пополнить денежный баланс данного кабинета на сумму 110 (сто десять) манатов, необходимую для участия в экзамене (за исключением лиц, освобожденных от экзамена по иностранному языку).

Кандидаты, имеющие соответствующий международный сертификат по иностранному языку, действительный на даты после 20 октября 2026 года, освобождаются от экзамена по иностранному языку и не производят оплату при подтверждении заявления. У остальных кандидатов при подтверждении заявления требуемая сумма (110 манатов) списывается с денежного баланса их личного кабинета.

При сдаче вступительного экзамена по иностранному языку на уровне докторантуры ГЭЦ не ограничивает выбор иностранного языка для кандидатов, окончивших магистратуру по соответствующим специальностям (филология (лингвистика или литературоведение по иностранному языку и литературе), преподаватель иностранного языка и литературы, преподаватель иностранного языка и перевод). С учетом пункта 3.10 «Правил создания докторантур и приема в докторантуру», утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 129 от 1 июля 2010 года, кандидаты, окончившие вышеуказанные специальности магистратуры, также могут выбрать язык своей специализации в качестве иностранного языка на вступительном экзамене или представить международный сертификат по языку специализации.

Отметим, что результаты докторских экзаменов считаются действительными в течение пяти лет с даты их сдачи до первичного обсуждения (предзащиты) диссертации. Соискателям, успешно сдавшим докторский экзамен по иностранному языку, а также по азербайджанскому языку для иностранцев и лиц без гражданства (набравшим не менее 30 баллов по иностранному языку и не менее 25 баллов по азербайджанскому языку для иностранцев), выдается удостоверение по форме, установленной Высшей аттестационной комиссией, отражающее их результаты и действительное в течение пяти лет до первичного обсуждения докторской диссертации.

Если результат соискателя на докторском экзамене по иностранному языку, а также по азербайджанскому языку для иностранцев и лиц без гражданства оценивается как «неудовлетворительно», удостоверение ему не выдается.

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