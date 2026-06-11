В Баку совершена крупная кража ювелирных изделий из квартиры - ВИДЕО

В полицию поступила информация о краже золотых и ювелирных изделий общей стоимостью 70 тысяч манатов из одного из домов, расположенных в Наримановском районе столицы.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 16-го отделения Наримановского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний Эльгюдж Мамедов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования установлено, что он проник в квартиру, убедившись, что хозяева отсутствуют дома. После совершения кражи Э. Мамедов, чтобы не привлекать внимания, надел куртку, принадлежавшую владельцу жилья, и покинул место происшествия.

Расследование продолжается.