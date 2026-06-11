В Стамбуле задержаны Берен Саат и Кенан Догулу

В Турции в рамках расследования, проводимого Стамбульской генеральной прокуратурой по делу, связанному с запрещёнными веществами, были выданы новые ордера на задержание известных личностей.

Среди задержанных оказались известные представители шоу-бизнеса, включая актрису Берен Саат, ее мужа певца Кенана Догулу и актёра Иниса Арыкана, сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, в рамках масштабного расследования, направленного на борьбу с незаконным оборотом запрещённых веществ, а также преступлениями, угрожающими общественной безопасности, правоохранительные органы начали новую волну операции.

Подразделения Управления по борьбе с наркотическими преступлениями Стамбульской полиции задержали 22 подозреваемых, в отношении которых ранее были выданы ордера на арест, среди них и указанные выше знаменитости.

Отмечается, что число задержанных может увеличиться по мере продолжения следственных действий.

Читайте по теме:

В Стамбуле задержаны Ибрагим Челиккол, Мустафа Чечели и не только - ФОТО

В Стамбуле задержаны Мабель Матиз, Серенай Сарыкая, Blok3 и другие

В Стамбуле задержаны Бурак Дениз, Мерт Демир и другие - ФОТО