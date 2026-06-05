В Дубае арестована Зейнаб Джавадлы

Новость об аресте дубайской полицией бывшей жены шейха Саида Аль Мактума - азербайджанской гимнастки Зейнаб Джавадлы 1news.az сообщил ее адвокат, правозащитник Дэвид Хэй.

«Прокуратура Дубая сегодня подтвердила то, что семья Зейнаб Джавадлы, её адвокаты, друзья и консульство Азербайджана раз за разом не могли установить самостоятельно: она находится под стражей. Подтверждение столь элементарного факта не должно было потребовать международной огласки, дипломатических запросов и всеобщего общественного внимания», - отмечает в комментарии 1news.az Дэвид Хэй.

По словам адвоката, в заявлении прокуратуры утверждается, что Зейнаб похитила детей в ходе разрешённого судом визита: «Скажем прямо, что это означает на практике. Это её дети. Она их мать. Они провели с ней всю свою жизнь - старшей уже почти десять лет. По всей видимости, всё это не имеет ни малейшего значения, если твой бывший муж - влиятельный племянник правителя Дубая».

Адвокат приводит и заявление прокуратуры Дубая, в котором говорится следующее: «Госпожа Зейнаб Джавадлы была взята под стражу после жалобы, поданной отцом её троих детей, который утверждает, что она похитила детей во время визита, разрешённого судом. Дело находится на стадии расследования и в настоящее время рассматривается в рамках продолжающегося судебного разбирательства».

Дэвид Хэй отмечает, что заявление также не объясняет, почему власти Дубая внезапно решили действовать именно сейчас: «Инцидент, на который они ссылаются, произошёл не вчера и не на прошлой неделе - он имел место в ноябре 2025 года. Тогда Зейнаб беспрепятственно вернулась домой. Она оставалась в Дубае, поддерживала регулярные контакты с местными властями - в том числе с командующим полицией Дубая, и подала иски как в дубайские, так и в азербайджанские суды. Она всегда была доступна для властей и продолжала заботиться о детях. Шли месяцы. И вот, спустя более полугода, Дубай принял решение арестовать её среди ночи, когда она была одна с детьми. Почему? Если это дело касается исключительно закона, почему закон бездействовал семь месяцев?»

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