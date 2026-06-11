Транскаспийский форум в Вашингтоне подчеркнул растущую стратегическую роль Среднего коридора - ФОТО

В столице США Вашингтоне состоялся традиционный Транскаспийский форум, организованный Каспийским политическим центром.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в форуме приняли участие высокопоставленные официальные лица из Азербайджана, США, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и других стран, а также влиятельные фигуры регионального и глобального масштаба.

В этом году мероприятие совпало с 10-летием деятельности Каспийского политического центра и было посвящено теме «Средний коридор на перепутье: рост следующего поколения для Транскаспийского региона».

Главный исполнительный директор Каспийского политического центра Афган Нифти сказал, что интерес США к Центральной Азии и Южному Кавказу в сферах энергетики, технологий и критических минералов неуклонно растет. Он отметил, что проведение в августе прошлого года в Белом доме встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Президента Дональда Трампа, а также прием глав государств Центральной Азии в Вашингтоне в формате С5 свидетельствуют о дальнейшем усилении стратегического интереса США к региону и значении, придаваемом ими сотрудничеству.

Специальный представитель Президента Казахстана по переговорам с США Ержан Казыхан в своем онлайн-выступлении сказал, что Казахстан видит широкие возможности для дальнейшего углубления сотрудничества с США и региональными партнерами. По его словам, его страна совместно с региональными партнерами работает над развитием цифрового компонента Среднего коридора. В этом контексте он особо подчеркнул проект транскаспийского волоконно-оптического кабеля, который соединит Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря. Казыхан отметил, что завершить проект планируется к концу 2026 года.

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе своего онлайн-выступления заявил, что Средний коридор перестал быть просто транспортным маршрутом и превращается в стратегическую геоэкономическую систему, объединяющую Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и другие регионы. По его словам, в настоящее время наблюдается углубление этой трансформации. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в период обострения конфликтов в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке стратегическое значение Среднего коридора еще более возрастает.

Заместитель советника Президента Узбекистана Жавлон Вахабов привлек внимание к огромному значению, которое имеет наличие альтернативных маршрутов, способных расширить выход всего региона Центральной Азии на внешние рынки. По его словам, Средний коридор обладает стратегической важностью не только как транзитный маршрут, но и с точки зрения повышения конкурентоспособности, укрепления устойчивости и стимулирования экономического развития. В этом контексте Вахабов высоко оценил прогресс, достигнутый в расширении сотрудничества между транскаспийскими странами. Он особо подчеркнул упрощение процедур выдачи разрешений на грузоперевозки в рамках Организации тюркских государств и достигнутые в этой области успехи.

Специальный представитель Президента Кыргызстана по международным инициативам Эдиль Байсалов, в свою очередь, рассказал о новых возможностях, которые Средний коридор создает как для Кыргызстана, так и для региона в целом. Он довел до внимания значение этого маршрута с точки зрения расширения региональных связей, развития торговли и углубления экономической интеграции.

Принявший участие в мероприятии в качестве специального гостя член Комитета Сената США по иностранным делам, сенатор Стив Дэйнс заявил, что уже наблюдается стратегическое сближение США, стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Он отметил, что в результате этого фундаментального изменения отношения в настоящее время вступили в весьма позитивную фазу. По его словам, растущая экономическая интеграция в Центральной Азии и на Южном Кавказе послужит общим интересам, создаст более широкие возможности для экономического развития населения и укрепит общую безопасность.

В продолжение конференции были проведены панельные дискуссии на темы «Средний коридор: усиление стратегического выбора и создание безопасных сетей», «Цифровой суверенитет и промышленный искусственный интеллект: технологии как вектор следующего развития», «Критическое минеральное сырье», «Энергетическая безопасность: Каспийский бассейн на меняющемся глобальном рынке» и «Бизнес-инвестиции вдоль Среднего коридора».

В панельных сессиях выступили представители государственных структур Азербайджана, США и других стран, эксперты, а также представители деловых кругов Соединенных Штатов, которые поделились своими мнениями и опытом по соответствующим сферам.