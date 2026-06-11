На границе с Арменией произошло землетрясение, толчки ощущались в Нахчыване

В 14 км к северо-востоку от станции Гейдарабад, на территории Армении, произошло землетрясение.

Об этом АПА сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана.

Подземные толчки были зафиксированы в 09:57 по местному времени.

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на глубине 3 км. Подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в посёлке Гейдарабад Садаракского района.