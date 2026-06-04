В сети заявили о разрушении исторической дачи Теймур-бека Ашурбекова. Что выяснилось на самом деле? - ФОТО

Недавно в социальных сетях распространились фотографии, на которых был изображён очень красивый особняк. В публикации были представлены три снимка, на которых якобы была изображена дача Теймур-бека Ашурбекова.

Два из них явно выглядели как изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), однако третья фотография, на которой были видны лишь пять шпилей, производила впечатление реального снимка.

В посте также отмечалось:

«Я живу в Шувеляне. Каждый вечер из моего окна видны пять шпилей. Это всё, что осталось от дачи Теймур-бека Ашурбекова. 1904 год. Архитектор Плошко. Памятник №2117. Дом, где росла Сара Ашурбейли - та самая, что написала «Историю Баку». Уже 16 лет на воротах висит табличка «Реставрируется». За воротами - тишина и разрушение.

Я не могу зайти внутрь - частная территория. Я вижу только крышу. Но и этого достаточно, чтобы сердце болело.

Мы потеряли дачу Мухтарова. Потеряли дачу Тагиева. Неужели потеряем и дачу Ашурбековых?»

Такое сообщение опубликовала женщина в социальных сетях.

После появления публикации она вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи выражали возмущение тем, что историческое наследие, по их мнению, разрушается на глазах.

Позже некоторые пользователи сети отметили, что вилла, изображённая на фотографиях, на самом деле относится к Кербалаи Исрафилу Гаджиеву и была построена в 1912 году.

Для разъяснения ситуации мы обратились в Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.

Там нам рекомендовали обратиться в профильные структуры, ответственные за данное направление.

Затем мы направили запрос в Министерство культуры, чтобы получить официальный комментарий.

Однако ответа на наш запрос не поступило.

В попытке получить дополнительную информацию мы также обратились в Исполнительную власть города Баку.

Там нам посоветовали связаться с Исполнительной властью Хазарского района.

Однако дозвониться туда нам, к сожалению, не удалось.

Пока мы искали ответственную структуру, на странице Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики в социальных сетях появилась публикация, посвящённая данной ситуации.

В ней говорится:

«Распространившаяся в социальных сетях информация о строении, расположенном якобы в посёлке Шувялан Хазарского района, которое называют имением Теймур-бека Ашурбекова и заявляют об угрозе его разрушения, не соответствует действительности».

Как отмечается в публикации, сотрудники Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры на постоянной основе контролируют состояние исторических памятников на данной территории.

Также сообщается, что изображения, использованные в публикации, были созданы с помощью искусственного интеллекта, а подобного исторического памятника или строения в Азербайджане не существует. С автором публикации Гюльнарой Новрузовой была установлена связь.

По информации ведомства, она признала, что источник сведений ей неизвестен, а фотографии были подготовлены не ею.

«В Списке недвижимых памятников истории и культуры на территории Хазарского района, утверждённом Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики №132 от 2 августа 2001 года, в качестве усадеб и дач значатся: дача Теймура Гулиева (инвентарный номер 2574), дача Иса-бека Гаджинского (инвентарный номер 2575), дача Шамси Асадуллаева (инвентарный номер 2576), дача Азиз-бека Ашурбекова (инвентарный номер 2577) и дача Г. З. Тагиева (инвентарный номер 2579)», - отмечается в публикации.

Кроме того, сообщается, что единственная усадьба, расположенная на указанной территории, - дачный дом Кербалаи Исрафила Гаджиева (фото прилагается) - пока не включена в данный список. Однако вопрос о принятии этого объекта под государственную охрану уже был рассмотрен Экспертным советом по выявлению недвижимых культурных ценностей при Министерстве культуры, а Национальная академия наук Азербайджана выдала положительное заключение.

В публикации также подчёркивается: «В то же время указанный в публикациях инвентарный номер 2117 принадлежит зданию, расположенному на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» по адресу: улица А. Зейналлы, 57.

Выражаем благодарность всем гражданам, которые с трепетом относятся к сохранению наших исторических памятников, проявляют внимательную позицию в этой сфере и вносят свой вклад в усиление общественного контроля. Вместе с тем просим граждан при столкновении с какими-либо фактами вмешательства в объекты культурного наследия или ситуациями, вызывающими беспокойство за судьбу памятников, сообщать об этом на нашу горячую линию (147)».

Послесловие

По крайней мере, хотя и не напрямую через ответы на наши запросы как представителей СМИ, а благодаря публикации, размещённой в открытом доступе, нам удалось выяснить, что на самом деле представляли собой распространённые фотографии. Кроме того, мы получили дополнительную информацию об исторических объектах и достопримечательностях, расположенных на территории Хазарского района.