«Мачо и ботан» возвращается на экраны спустя 12 лет

Франшиза «Мачо и ботан» возвращается на большие экраны - третий фильм официально находится в разработке в Sony Pictures, а ключевые актёры обсуждают возвращение к своим ролям.

По данным Entertainment Weekly, в переговорах о съёмках участвуют Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб.

Режиссёром проекта назначен Родни Ротман, известный по работе над «Человек-паук: Через вселенные».

Продюсерами вновь выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер, снявшие первые две части франшизы.

Вторая часть «Мачо и ботан», вышла в 2014 году, и с тех пор проект находился в стадии постоянного обсуждения и перезапусков разработки - таким образом, продолжение возвращается в активную фазу спустя 12 лет после последнего фильма.

Триквел обсуждается в Sony уже более десяти лет - ранее студия даже рассматривала вариант кроссовера с франшизой «Люди в чёрном», однако этот проект так и не был реализован.