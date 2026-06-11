Антониу Кошта: участники саммита ЕС 18-19 июня рассмотрят усиление давления на Россию

Лидеры стран ЕС на саммите 18-19 июня рассмотрят усиление давления на Россию и поддержку Украины, а также проблемы экономики и конкурентоспособности ЕС.

Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в открытом письме-приглашении лидерам государств сообщества на саммит.

«Украина остается во главе нашей повестки дня», — отметил он, уточнив, что саммит начнется с видеообращения Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что лидеры стран ЕС продолжат обсуждение «обоюдоострого подхода — усиления давления на Россию и военной поддержки Украины», а также «поприветствуют начало переговоров о приеме Молдовы и Украины» в ЕС.

После этого им предстоит обсуждать проблемы «экономики и конкурентоспособности» ЕС.

Отдельно на саммит впервые вынесена проблема наркомании и наркопреступности в Европе.

Источник: ТАСС