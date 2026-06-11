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Путин наделил Центробанк правом самостоятельно сбивать дроны

First News Media11:33 - Сегодня
Путин наделил Центробанк правом самостоятельно сбивать дроны

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно пресекать работу беспилотников при отражении нападения, не дожидаясь действий профильных служб.

Документ опубликован на портале правовых актов. Им вносятся изменения в три закона: федеральный закон «О почтовой связи», федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» и федеральный закон «О предоставлении публичному акционерному обществу «Сбербанк России» отдельным полномочий».

Документ предполагает, что организации смогут подавлять сигналы управления, повреждать или полностью уничтожать беспилотные летательные аппараты, а также подводные и надводные дроны. В пояснительной записке подчеркивалось, что приоритетной признана защита объектов ЦБ, включая расположенные в новых субъектах, на фоне роста диверсионных и террористических атак с применением беспилотников.

До вступления в силу закона право пресекать работу беспилотников было закреплено за сотрудниками ведомственной охраны, Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, а также за военнослужащими спасательных воинских формирований МЧС.

Источник: РБК

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