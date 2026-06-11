В Баку в ДТП погиб молодой мотоциклист

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, инцидент был зафиксирован 10 июня около 02:30.

Автомобиль марки «Газель», за рулем которого находился Рафиз Гурбанов (1985 года рождения), столкнулся во время движения с мотоциклом марки Tufan под управлением Мухаммеда Мирзы (2008 года рождения).

В результате аварии пассажир мотоцикла Нихат Мамедов получил телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель мотоцикла Мухаммед Мирза от полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.