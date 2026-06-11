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Чехия заблокирует введение ЕС санкций против министра нацбезопасности Израиля

First News Media11:12 - Сегодня
Чехия заблокирует введение ЕС санкций против министра нацбезопасности Израиля

Власти Чехии заблокируют возможное введение Евросоюзом санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, чтобы не превратить его в героя для израильтян.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

Глава МИД Чехии, как сообщает агентство Bloomberg, призвал партнеров по ЕС «даже не пытаться ввести» санкции против Бен-Гвира. «Иначе мы заблокируем [их]», - сказал Мацинка. Он пояснил, что инициатива с введением санкций против Израиля не должна рассматриваться в сообществе до очередных выборов в Кнессет (израильский парламент) в конце октября.

Ограничительные меры в ЕС против Бен-Гвира, по словам главы МИД Чехии, повысят его популярность среди избирателей в Израиле. Санкции против этого крайне правого израильского политика, как и против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, превратят их в героев для сограждан и «жертв некоего антисионистского заговора Запада», пояснил Мацинка. «Парадоксально, но мы на самом деле помогли бы им, сделав это», - сказал министр. Кроме того, по его словам, возможные санкции ЕС могут восприниматься как вмешательство в выборы в Израиле.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью ирландскому телеканалу RTE сообщила ранее, что ЕС не ужесточает санкции против Израиля из-за отсутствия единства по этому вопросу. По ее словам, Еврокомиссия вскоре предложит новые меры против Израиля, но, по ее мнению, «они вряд ли пройдут».

В начале июня портал Euractiv, ссылаясь на проект документа саммита ЕС 18-19 июня, сообщил, что Евросовет планирует инициировать работу над санкциями против членов правящей коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые могут быть причастны к нарушению прав участников акции международной гуманитарной флотилии «Сумуд». В частности, речь шла о Бен-Гвире, который ранее опубликовал в соцсети X видеозапись задержания активистов флотилии «Сумуд», которых израильские стражи порядка подвергли унизительному обращению.

Источник: ТАСС

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