Экстремальные ливни уничтожили 7% популяции редчайших орангутанов

Четыре дня проливных дождей и вызванных ими оползней на индонезийском острове Суматра нанесли серьёзный удар по одной из самых уязвимых популяций человекообразных обезьян в мире - тапанулианским орангутанам.

Согласно данным нового исследования, в результате экстремальных погодных условий, произошедших в ноябре прошлого года, погибли 58 особей этого редчайшего вида. Ученые отмечают, что речь идёт примерно о семи процентах всей мировой популяции тапанулианских орангутанов, численность которых оценивается менее чем в 800 особей, что ставит вид под угрозу критического сокращения.

Отдельно подчёркивают, что приведённые цифры носят консервативный характер и могут не отражать весь масштаб последствий стихии. В частности, в расчет не включены возможные потери, связанные с разрушением лесного покрова, а также сокращением кормовой базы животных осле продолжительных ливней и оползней.

Дополнительный удар по экосистеме региона нанес циклон «Сеньяр», обрушившийся на Суматру в конце ноября. Стихия унесла жизни более тысячи человек и была признана одним из самых разрушительных природных бедствий в Юго-Восточной Азии в 2025 году.

Исследователи отмечают, что последствия таких климатических явлений для дикой природы зачастую оказываются значительно сложнее для оценки, чем человеческие потери. По их словам, резкое снижение числа наблюдений тапанулианских орангутанов после шторма породило опасения, что часть животных могла погибнуть в результате наводнений и оползней.

Учёные предупреждают, что положение вида остаётся крайне уязвимым. Тапанулианский орангутан был официально описан лишь в 2017 году и считается одним из самых редких приматов на планете. По оценкам специалистов, устойчивое сокращение популяции даже на один процент ежегодно может привести к её исчезновению в долгосрочной перспективе.

Источник: BBC