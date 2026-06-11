Грозы и крупный град: сильные осадки накрыли регионы Азербайджана

В ряде горных и предгорных районов Азербайджана сохраняется дождливая погода, временами гремят грозы, идут проливные дожди.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в данных Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 10:00 11 июня.

Количество выпавших осадков составило: в Дашкесане - 22 мм, в Шамкире - 14 мм, в Гядабее - 13 мм, в Товузе и Кишчае (Шеки) - 11 мм, в Геранбое - 8 мм, в Гёйгёле - 6 мм, в Гахе и Евлахе - 5 мм, в Огузе - 4 мм, в Шахбузе, Мингячевире, Агстафе, Загатале, Зардабе, Тертере и Ярдымлы - 3 мм, в Ордубаде, Агдаме и Балакене - 2 мм, в Садараке, Шаруре, Джульфе, Барде, Гяндже, Имишли, Габале, Шахдаге, Хыналыге, Гусаре, Грызе, Гёйчае, Нафталане, Кяльбаджаре, Лачыне, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - до 1 мм.

10 июня около 20:10 в Кяльбаджарском районе, а также в 21:23–21:30 в Гядабейском районе зафиксировано выпадение града диаметром 18 мм. Около 21:12 град аналогичного размера прошел в селах Дюзюрд, Айтала, Гяргяр, Гарыкенд, Еникенд, Маариф, Гарадаг и Арыгдам Гядабейского района.

В 22:05–22:07 град диаметром 15 мм выпал в Дашкесанском районе, включая села Гушчу и Хошбулаг. Около 22:20 мелкий град прошел в Газахском районе, а утром 11 июня - в Гёйгёльском районе.