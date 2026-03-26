18-летний сын Рамзана Кадырова стал самым молодым майором в России - ВИДЕО

18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам появился на публике в форме с погонами офицера. Это заметили на видео, снятом во время совещания чеченских силовиков.

Кадры опубликовал Кадыров-старший в своем telegram-канале.

На видео Адам, занимающий пост секретаря Совета безопасности Чечни, запечатлен в камуфляже расцветки "флора" с одной звездой среднего размера на погонах. Это может соответствовать званию майора. На его форме написано слово Dustum, что в переводе с языка дари означает призыв "друзья" – это позывной Рамзана Кадырова в юности, который взял его сын. К груди Адама приколоты награды.

Адам Кадыров с ноября 2023 года возглавляет службу безопасности главы Чечни. В октябре 2023 года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года вручили высшую награду республики – орден Кадырова.