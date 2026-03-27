При атаке на жилой район в городе Кум в Иране погибли шесть человек

По меньшей мере шесть мирных жителей были убиты при атаке с воздуха на жилой квартал города Кум, расположенного в центральной части Ирана.

Об этом сообщил представитель главы провинции Кум.

"В результате нападения на жилой квартал в Куме погибли как минимум шесть человек", - указал представитель губернатора, слова которого привело агентство Fars. Он добавил, что в районе Пардисан, который подвергся бомбардировке, "сильные повреждения получили три жилых дома". Число раненых до сих пор неизвестно.