Трамп считает маловероятным проведение наземной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключил задействования американских наземных сил в конфликте с Ираном, однако заявил, что подобное развитие событий является маловероятным.

«Мы можем их задействовать. Это маловероятно, но полагаю, мы будем держать их там до завершения [конфликта]», - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

По мнению президента США, порядка 50 тыс. американских военных, переброшенных на Ближний Восток, «не находятся в опасности».

Трамп в очередной раз заявил, что США и Иран очень близки к заключению сделки.

«Мы очень близки. Осталась пара вопросов, и кажется, что это не крупные вопросы. Они признали тот факт, что у них не будет ядерного оружия», - заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможных сроках заключения сделки с Тегераном.

Он отметил, что возможное соглашение с Ираном не предусматривает немедленную разморозку активов исламской республики.

По его словам, это «последует позже». «Если они (Иран – ред.) будут вести себя должным образом, если они хорошо справятся, тогда мы начнем об этом говорить», - добавил он.

Источник: ТАСС