Путин: Кризис в Украине начался с ситуации, схожей с нынешней в Армении - ВИДЕО

Кризис на Украине начался с ситуации, схожей с нынешней в Армении.

Об этом журналистам в Астане заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас во власти, на вас лежит ответственность за принятие решения (...) Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС», — сообщил президент.

В пример он привел гармонизацию законодательства в соответствии с нормами ЕАЭС и ЕС. Например, фитосанитарные нормы в объединениях совершенно разные: в ЕАЭС они гораздо более жесткие, чем в Евросоюзе.

Путин также подчеркнул, что российский и армянский народы связывают узы дружбы и особые отношения на протяжении веков.