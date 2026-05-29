Сборная Азербайджана по мини-футболу обыграла Италию и вышла в плей-офф ЧЕ

Сборная Азербайджана по мини-футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата Европы, проходящего в Словакии.

Команда под руководством Эльшада Гулиева во втором туре группы F уверенно обыграла сборную Италии.

Матч, состоявшийся на Tipos Arena, завершился со счётом 3:0 в пользу азербайджанской команды. Авторами голов стали Раван Керимов, Вюсал Исаев и Рузигар Ибрагимзаде.

Благодаря этой победе сборная Азербайджана досрочно оформила выход в стадию плей-офф.

В параллельной встрече группы Франция оказалась сильнее Австрии — 3:1.