В Хырдалане пожилая женщина облила собаку кипятком - ВИДЕО

В соцсетях распространяется видео жестокого обращения с животным, снятое в городе Хырдалан.

По словам автора публикации, инцидент произошёл в 28-м квартале, возле 6-го здания, где проживает женщина, попавшая на видео.

Как утверждается в публикации, пожилая женщина вылила кипяток на собаку, которая спокойно лежала на улице.

Автор видео рассказала, что после произошедшего подошла к пожилой женщине и спросила, зачем та это сделала. В ответ, по её словам, женщина заявила: «Хорошо сделала», а также добавила: «Если не нравится — забирай к себе домой». После этого, как утверждается, она начала оскорблять автора видео.

Автор публикации подчёркивает, что её цель — не разжигание ненависти, а привлечение внимания к жестокому обращению с животными.

«Если сегодня молчать о насилии над животными, завтра общество начнёт воспринимать и более тяжёлые случаи жестокости как нечто обычное», — говорится в публикации.