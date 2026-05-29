Кения отказалась держать у себя и лечить граждан США от Эболы
Суд Кении отказал в содержании на территории страны и лечении американских граждан, больных лихорадкой Эбола.
Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
Так кенийские официальные власти отреагировали на данное в одностороннем порядке распоряжение администрации американского президента Дональда Трампа о содержании граждан США во временном полевом госпитале в Кении.
«Суд, сославшись на угрозу жизни, вынес решение в тот же день, когда американские официальные лица заявили о начале работы учреждения. Оно рассчитано на размещение до 50 пациентов, потенциально подвергшихся воздействию вируса во время растущей вспышки лихорадки Эбола, очаг которой находится в Демократической Республике Конго», — отмечает WP.
445