МЧС сообщает об эвакуации 84 граждан в безопасную зону - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжаются работы по обеспечению безопасности на затопленных территориях, вызванных интенсивными дождями.

Как сообщает 1news.az, по данным ведомства, в результате проведённых мероприятий в безопасные зоны эвакуированы 84 человека, в том числе 20 детей.

В настоящее время работы в данном направлении продолжаются.

13:20

Силы МЧС продолжают принимать соответствующие меры безопасности на территориях, затопленных в результате интенсивных дождей.

По сообщению пресс-службы министерства, в результате принятых мер на территории городов Баку и Сумгайыт, а также Абшеронского района в безопасную зону было эвакуировано в общей сложности 42 гражданина, 8 из которых - несовершеннолетние.

В настоящее время силы МЧС продолжают эвакуацию нуждающихся в помощи граждан и проведение других необходимых мероприятий по обеспечению безопасности.