 Преступление без срока давности. Сегодня - День геноцида азербайджанцев | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Преступление без срока давности. Сегодня - День геноцида азербайджанцев

Сегодня Азербайджан отмечает одну из трагических дат в своей истории - День геноцида азербайджанцев.

31 марта 1918 года наш народ стал жертвой чудовищных бесчинств и преступлений большевистско-дашнакских сил.

Организовал и возглавил это страшное преступление назначенец Ленина - временный чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, руководитель Бакинской коммуны Степан Шаумян. В начале 1918 года число подчинявшихся ему армянских вооруженных бандитов достигало 20 тысяч человек.

Баку

30 марта дашнакско-большевистские группировки подвергли Баку залповому огню с кораблей, и сразу после этого, напав на дома азербайджанцев, устроили беспощадную бойню. C вечера 30 марта и до 3 апреля резня приобрела массовый характер.

Подвергая людей ужасным пыткам, заживо сжигая, насилуя и грабя, армяно-большевистские банды убили в Баку 12 тысяч человек. Только потому, что они были азербайджанцами.

Пик бесчинств пришелся на 31 марта - по старому календарю 21 марта, когда азербайджанский народ отмечал праздник Новруз. Армяне поджигали дома с людьми внутри, в мусульманских кварталах были разгромлены десятки тысяч домов, промышленные, торговые объекты, культурные и духовные центры.

Точное число погибших в дни мартовских событий установить невозможно, особенно если учесть, что первые 3-4 дня с начала событий большевики и дашнаки не позволяли азербайджанцам похоронить погибших родных. К тому же, Бакинский совет не предоставил возможность для подсчета жертв.

По свидетельствам очевидцев, тела убитых мусульман выбрасывались армянами в горящие дома, в колодцы, в море.

Вскоре после кровавых мартовских событий реальная власть перешла в руки Бакинского совета, трансформированного в Совет народных комиссаров, возглавил который Степан Шаумян.

Тем временем армянские формирования продолжали устанавливать в азербайджанских уездах «советскую власть».

Шамаха

Вторым крупным азербайджанским городом, где большевистско-дашнакские отряды мечом и огнем стали насаждать новую власть, стала Шамаха, где армяне зверски расправились с более чем 8000 азербайджанцев. В Шамахинском уезде было уничтожено и разгромлено 110 азербайджанских сел.

Не подготовленные к защите, шамахинцы не могли оказать серьезного сопротивления, и армяно-большевистские банды ворвались в мусульманскую часть города. Каждый их шаг сопровождался поджогами домов, убийствами мирного населения, грабежами… Те, кто пытались спастись, выбегая из горящих домов расстреливались из-за углов и в упор. Нападения, поджоги, разгромы, разбои и грабежи продолжались вплоть до прихода турецко-азербайджанских войск.

Общее число погибших - 10 341 человек. Еще несколько тысяч людей умерли от холода, голода и болезней во время многомесячных скитаний в горах, лесах, степи. Число смертей среди беженцев, заполнивших города и села других уездов, намного превышало количество убитых непосредственно во время погромов.

Губа

Губинский уезд - третий азербайджанский регион, где большевики решили установить свою власть после кровавых событий в Баку и Шамахе. Стоит отметить, что Губинский уезд имел отличительную особенность - здесь совместно с азербайджанцами компактно проживали лезгины, таты, евреи, и др. Вошедший в город 2-тысячный эшелон солдат во главе с Давидом Геловани предъявил губинцам ультиматум – добровольно признать власть большевиков. Геловани объявил себя Губинским уездным комиссаром.

Советская власть в Губе продлилась недолго, поскольку в дело вмешались непокорные горцы - вооруженные лезгины из ближних сел, не принявшие и не признавшие новую власть. После трехдневных ожесточенных боев лезгинским ополченцам удалось прогнать большевиков из города. Отступая, они подожгли здания Уездной управы, Городской думы и Мирового отдела, а также пытались поджечь Джума-мечеть.

Однако 1 мая 1918 года в Губу вступил 3-х тысячный отряд армян под командованием дашнака Амазаспа Срванцтяна. Окружив город, бандиты стали обстреливать его из пушек, пулеметов и ружей. Произошла страшная паника и смятение. Отряд беспрепятственно вступил в город, убивая, насилуя и грабя...

Ни у кого не вызывало сомнений то, что отряд Амазаспа выполняет не политическую задачу установления новой власти, а сугубо карательную миссию. Кто мог отдать кровожадный приказ Амазаспу, который и без того был готов зверски расправиться с каждым мусульманином? На этот вопрос впоследствии ответил Давид Геловани, заявив, что «карательный отряд был направлен в Губу по желанию Шаумяна, а выбор войск зависел от военного министра Корганова».

В целом, в Губинском уезде от рук армяно-большевистские карательных отрядов погибли более 16 тысяч человек. Наряду с массовой резней тюркско-мусульманского населения, в 1918-1919 годах армяне истребили в Губе около 3 тысяч евреев…

Вылазки армянских бандформирований не прекращались даже после установления в 1920 году советской власти в Азербайджане. Позже выяснилось, что за этими преступлениями стояла определенная цель - создать «армянскую автономию» в северном регионе Азербайджана.

Неопровержимый факт армянского вандализма в Губинском уезде стало обнаружение в 2007 году, во время буровых работ, массового захоронения.

В район были вызваны специалисты. Было установлено, что найденные останки принадлежат жертвам учиненного армянами и большевиками геноцида 1918 году.

…Сейчас на этом месте как молчаливое свидетельство и напоминание о страшных днях кровавой весны 1918 года высится Губинский мемориальный комплекс геноцида.

Мемориальный комплекс был воздвигнут в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева в память о жертвах армянского вандализма и для того чтобы донести до мира и будущих поколений историю невиданного человеконенавистничества.

Карабах, Нахчыван, Зангезур, Иреван…

События весны 1918 года, когда армянские дашнаки, подвергая чудовищным мучениям, истребили более 50 тысяч азербайджанцев, стали самым кровавым звеном в цепи трагических событий, с которыми азербайджанский народ столкнулся в результате геноцида, проводимого армянами и позже возведенного ими в ранг государственной политики.

Десятки тысяч беззащитных азербайджанцев были беспощадно убиты в своих домах, на родной земле - в Губе, Карабахе, Шамахе, Кюрдамире, Сальяне, Лянкяране…

В течение 1918-1920 годов были убиты и изгнаны с родных земель 365000 азербайджанцев, живших на территории нынешней Армении. Только в последние два месяца 1919 года в Иреванской губернии было уничтожено 96 сел и истреблено 132000 азербайджанцев.

Как продолжение беспощадной массовой бойни, устроенной армянами в 1918-1920 годах, наряду с Баку, Губой, Шемахой, Кюрдамиром и Лянкяраном, были жестоко убиты десятки тысяч азербайджанцев в Шуше, на территории Иреванской губернии, в Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде… Более миллиона человек были изгнаны с родных земель.

Результатом кровавой армянской политики стало образование в 1918 году на наших исторических землях – в Западном Азербайджане - Республики Армения…

Политико-правовую оценку геноцид против азербайджанцев получил с подписанием общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Указа от 26 марта 1998 года. С того времени 31 марта отмечается на государственном уровне как День геноцида азербайджанцев, проводятся церемонии почтения памяти жертв геноцида, к этой, одной из трагических страниц нашей истории, привлекается внимание мировой общественности.

Поделиться:
707

Актуально

Политика

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Все новости
1news TV

