JIVA презентовала новую версию песни «Just go» - ВИДЕО

На официальном YouTube канале международного песенного конкурса «Евровидение» презентована новая версия конкурсной песни представительницы Азербайджана певицы JIVA (Джамиля Гашимова).

«Just go» (музыка Фуада Джавадова, слова Фуада Джавадова и Нурланы Джафаровой) в жанре рок была записана JIVA в рамках специального конкурсного проекта «A little bit more» - отметим, что на «Евровидении 2026» в Вене прозвучит оригинальная версия трека.

JIVA выступит в первой половине второго полуфинала «Евровидения 2026», который состоится 14 мая 2026 года.

Подчеркнем, что со сцены «Евровидения» вновь прозвучит азербайджанский язык, так как песня «Just go» исполняется певицей на английском и азербайджанском языках.