Театр оперы и балета ответил на обвинения уволенного народного артиста Эвеза Абдуллаева

В Азербайджанском Государственном Академическом Театре Оперы и Балета прокомментировали 1news.az конфликтную ситуацию, связанную с увольнением Народного артиста Эвеза Абдуллаева.

«Срок действия трудового договора, заключённого с солистом Азербайджанского Государственного Академического Театра Оперы и Балета, Народным артистом Азербайджана Эвезом Абдуллаевым, истёк, в связи с чем договор был прекращён в соответствии с трудовым законодательством Азербайджанской Республики» - отмечается в сообщении пресс-службы театра.

Также отмечается, «что в связи с постоянным проживанием артиста за рубежом его деятельность в труппе театра не носила регулярного и штатного характера»: «В соответствии с международной театральной практикой, привлечение солистов, не состоящих в штате, к сценической деятельности осуществляется не в рамках трудового договора, а на основании отдельных соглашений. Данный подход направлен на обеспечение гибкой организации творческого процесса, а также на эффективное развитие профессионального сотрудничества».

Напомним, что ранее Эвез Абдуллаев сделал в социальной сети заявление о том, что был уволен из театра его директором - Народным артистом АР Юсифом Эйвазовым, которого обвинил во лжи и давлении на сотрудников театра.

