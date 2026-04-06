Мэр Тбилиси: Приветствуем дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном

Визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Грузию очень важен для нас.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Азербайджан – наш стратегический партнер. Отношения между двумя странами очень важны. Дружеские и искренние отношения существуют на протяжении многих лет. Мы приветствуем эти дружественные отношения и стратегическое партнерство», - подчеркнул Каладзе.

Вновь подчеркнув крайнюю важность визита Президента Ильхама Алиева в Грузию, он отметил: «Мы можем осознать это еще более четко, учитывая, насколько сложна ситуация на Ближнем Востоке, какие процессы происходят в мире и с какими вызовами сталкивается мир. Сохранение мира в регионе, стабильность в наших странах имеют принципиальное значение».