В Азербайджане за I квартал потребителям вернули почти 69 млн манатов налогов и пошлин

В январе–марте 2026 года из государственного бюджета физическим и юридическим лицам в общей сложности было возвращено 68 млн 508,8 тыс. манатов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Возвращённые средства в основном связаны с возвратом части НДС за товары, приобретённые физическими лицами в сфере розничной торговли и общественного питания, а также за услуги в сфере культуры (театр, кино, музей, концерт), медицинские услуги, в том числе гостиничные услуги на освобождённых от оккупации территориях, а также за жилые и нежилые помещения, приобретённые безналичным способом у лиц, занимающихся строительной деятельностью.

Кроме того, был возвращён НДС, уплаченный иностранцами за приобретённые на территории страны товары, не предназначенные для производства и коммерческой деятельности, а также излишне уплаченные налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.