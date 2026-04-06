Исламабад потребовал признать террористическим «Движение талибов Пакистана»

Пакистан потребовал от Афганистана объявить террористической действующую с его территории радикальную группировку "Техрик-и Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП), ликвидировать ее инфраструктуру и предоставить поддающиеся проверке данные об этом.

Как сообщает издание The Express Tribune, эти требования являются ключевыми на переговорах, которые представители Афганистана и Пакистана ведут в китайском Урумчи для урегулирования конфликта на границе. По данным источников в пакистанском МИД, переговоры сконцентрированы на рассмотрении представленной Пакистаном дорожной карты для подписания соглашения с Афганистаном о прекращении огня на границе и мер по обеспечению безопасности трансграничной торговли. Более широкое политическое взаимодействие Исламабада с Кабулом не обсуждается.

Переговоры в Урумчи начались по инициативе Афганистана. Китайские официальные представители проводят встречи с каждой из сторон для смягчения сохраняющихся взаимных разногласий, при этом помощь КНР не рассматривается как посредничество.

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

Источник: ТАСС