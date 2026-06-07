МВД Армении предупредило о ложных сообщениях о бомбах на избирательных участках

Министерство внутренних дел Армении предупредило о ложных звонках, поступающих гражданам Армении с иностранных телефонных номеров и электронных почтовых адресов, о якобы заложенных бомбах на некоторых избирательных участках.

Отмечается, что по итогам проведенных правоохранительными органами проверочных мероприятий было установлено, что указанные сообщения не соответствуют действительности.

"Это попытки гибридного воздействия и информационно-психологического давления, направленные на нарушение нормального хода избирательного процесса, создание в обществе атмосферы тревоги и недоверия, а также дестабилизацию работы государственных структур", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию. Граждан призвали не поддаваться на дезинформацию, не распространять непроверенные сведения и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных сообщениях.

Напомним, в Армении проходят парламентские выборы, всего к голосованию допущен 2 млн 503 тыс. 976 граждан.

В выборах участвуют 2 блока и 16 партий. Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики". Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий, — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий, — 10%. Минимального порога явки нет.

Источник: Sputnik Армения