Ален Симонян исключил поствыборные процессы в Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян исключил поствыборные процессы в стране.

«Исключаю, это невозможно. Если выборы проходят свободно и справедливо, вне зависимости от того, кто побеждает, такого быть не

может», - отметил Симонян журналистам, комментируя призывы оппозиции к поствыборным развитиям.При этом Симонян заявил о готовности перейти в оппозицию в случае, если власть не переизберется.

«Конечно готовы. А что, мы не были оппозицией? Мы были оппозицией», - сказал Симонян.

Источник: Новости-Армения