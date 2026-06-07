Ален Симонян исключил поствыборные процессы в Армении
Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян исключил поствыборные процессы в стране.
«Исключаю, это невозможно. Если выборы проходят свободно и справедливо, вне зависимости от того, кто побеждает, такого быть не
может», - отметил Симонян журналистам, комментируя призывы оппозиции к поствыборным развитиям.При этом Симонян заявил о готовности перейти в оппозицию в случае, если власть не переизберется.
«Конечно готовы. А что, мы не были оппозицией? Мы были оппозицией», - сказал Симонян.
Источник: Новости-Армения
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