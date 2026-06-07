В Азербайджане проходит экзамен для желающих продолжить работу на госслужбе

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (административно-исполнительные должности), а также для лиц, поступающих на госслужбу по группе BB.

Как сообщает ГЭЦ, для сдачи экзамена по подгруппе BB зарегистрировались 1 389 кандидатов.

Всего для сдачи экзамена в целях продолжения работы на госслужбе зарегистрировались 275 кандидатов (8 человек по подгруппе AB, 15 по подгруппе AC, 73 по подгруппе BA и 179 - по подгруппе BB).

Кандидаты должны иметь при себе пропуск на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность.

Источник: Report