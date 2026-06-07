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OpenAI готовит масштабную реформу ChatGPT

First News Media13:50 - Сегодня
OpenAI готовит масштабную реформу ChatGPT

Американская компания OpenAI готовит масштабную реформу работы чат-бота ChatGPT в преддверии первичного размещения акций на фондовом рынке (IPO).

Об этом сообщил топ-менеджер фирмы Тибо Соттио в интервью британской газете Financial Times (FT).

По его словам, компания намерена преобразовать чат-бот в "суперприложение", которое объединит инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта (ИИ). "Мы стремимся к тому, чтобы у вас был личный агент, способный помочь вам во всех аспектах вашей жизни, будь то личная жизнь или работа", - сказал Соттио.

Согласно источникам FT, OpenAI проводит реорганизацию и направляет все больше ресурсов на привлечение наиболее состоятельных клиентов перед IPO во второй половине 2026 года, чтобы не проиграть конкуренцию стремительно растущей компании Anthropic, которая разработала ИИ-модель Claude. Как отметила газета, OpenAI начинает уделять больше внимания инструменту программирования Codex, поскольку компания убеждена, что будущее ИИ лежит не в чат-ботах, отвечающих на вопросы пользователей, а в агентах, выполняющих задачи для них.

"Чат мертв", - заявил изданию один из высокопоставленных сотрудников фирмы. Как подчеркнула газета, в OpenAI считают, что ИИ-агенты, способные выполнять многочисленные задачи, от бронирования путешествий до планирования распорядка дня, будут иметь большую ценность, чем просто чат-бот. По информации FT, изменения начнут внедрять в ближайшие недели: пользователей веб-версии или мобильного приложения ChatGPT будут призывать задействовать инструменты программирования и создания изображений, а также применять приложения сторонних партнеров, таких как сервис для графического дизайна Canva или туристический сервис Booking.com.

Как добавила газета, в OpenAI делают ставку на то, что пользователи все чаще будут работать с одним ИИ-ассистентом, а не с набором отдельных приложений. По этой причине компания ранее отказалась от своей модели Sora, предназначенной для генерации видео. По данным FT, в OpenAI ожидают, что различия между чат-ботами, инструментами программирования, поисковыми продуктами и другими категориями услуг будут стираться.

Источник: ТАСС

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