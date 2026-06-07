10-я встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии пройдет в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра примет в Стамбуле 10-ю встречу министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.

Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции.

По имеющимся данным, во встрече примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

В ходе переговоров будет рассмотрено текущее состояние сотрудничества между тремя странами и обсуждены направления совместной деятельности на предстоящий период.

Основными темами повестки станут региональные процессы, вопросы внешней политики и сотрудничества на Южном Кавказе, транспорт, укрепление региональных транзитных сетей, энергетическая безопасность, а также углубление торгово-экономического взаимодействия.

Отмечается, что Хакан Фидан подчеркнет растущее стратегическое значение Южного Кавказа на фоне увеличения геополитической неопределенности, экономических трудностей и проблем в сфере безопасности.

Также будет подчеркнуто, что трехсторонний формат сотрудничества является важной и результативной платформой для продвижения стабильности и процветания в регионе, а тесные и многоплановые отношения Турции с Азербайджаном и Грузией вносят значительный вклад в региональную стабильность и экономическую интеграцию.

Особое внимание будет уделено развитию региональных транспортных проектов на Среднем коридоре, включая железную дорогу Баку–Тбилиси–Карс, а также расширению логистических сетей и транспортных возможностей.

Источник: Report