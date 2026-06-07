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Общество

АЖД опровергли сообщения о запуске пассажирского маршрута Баку - Карс

First News Media14:39 - Сегодня
АЖД опровергли сообщения о запуске пассажирского маршрута Баку - Карс

Поезд Баку - Тбилиси курсирует только до Тбилиси, пассажирского маршрута до Ахалкалаки и Карса не существует.

Как передает Report, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Бахтияр Гаджиев.

По его словам, распространяемая по этому поводу информация не соответствует действительности.

Представитель АЖД призвал не распространять недостоверные сведения, основанные на заявлениях отдельных экспертов или представителей туристической сферы.

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