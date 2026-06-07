Бесплатный перелет на выборы: в Ереване задержали вице-президента Российско-Армянского делового совета

В Армении задержан вице-президент организации "Российско-Армянский деловой совет" А.Г., сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, 31 мая 2026 года он через Telegram-канал публично пообещал гражданам Армении, проживающим в России, бесплатно организовать поездку в Армению.

Следствие утверждает, что целью поездки было обеспечение их участия в очередных парламентских выборах. По версии СК, он также заявил о готовности взять на себя все организационные и транспортные расходы, связанные с поездкой.

Напомним, 7 июня в Армении проходят парламентские выборы.

Право голоса имеет 2 млн 485 тыс. 851 гражданин Армении.

В выборах участвуют 2 блока и 16 партий. Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики". Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий, — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий, — 10%. Минимального порога явки нет.

Источник: Sputnik Армения