 В Азербайджане состоялись вступительные экзамены по I и IV группам специальностей - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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В Азербайджане состоялись вступительные экзамены по I и IV группам специальностей - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:53 - Сегодня
В Азербайджане состоялись вступительные экзамены по I и IV группам специальностей - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр провел вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей (в том числе для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC по III группе).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ, экзамены прошли в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

В общей сложности для проведения экзаменов было выделено 212 зданий и 3803 зала. К управлению экзаменами были привлечены 212 главных руководителей экзаменов, 605 руководителей экзаменов, 4716 наблюдателей, 673 сотрудника пропускного режима, 212 представителей зданий.

Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ действовал оперативный штаб. Во всех зданиях экзамен проводился в соответствии с инструкцией, для участников были созданы необходимые условия.

По предварительным данным, 10 человек были отстранены от сдачи экзамена из-за наличия мобильных телефонов. Кроме того, 1 наблюдатель-учитель был отстранен от экзамена в связи с обнаружением у него "умных" часов. В настоящее время случаи расследуются.

В экзамене, предположительно, приняли участие 51 690 абитуриентов, включая 65 человек с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, слуха, церебральным параличом и другими). Для них в экзаменационных зданиях были выделены специальные залы, созданы все необходимые условия для передвижения и назначены индивидуальные наблюдатели.

Сегодня в 15:00 на Youtube-канале ГЭЦ будет проведена прямая трансляция, в рамках которой будут даны подробные разъяснения по тестовым заданиям, использованным на экзаменах, а также представлены правильные ответы на закрытые и кодируемые задания открытого типа. Абитуриенты смогут написать свои вопросы под соответствующей ссылкой.

С 8 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и материалов. Поскольку проверка заданий открытого типа, использованных на экзаменах, требует времени, объявление результатов планируется через 2 недели.

09:30

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ, в этот же день для абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC по III группе, будет проведен экзамен по географии.

Экзамены проводятся в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

Экзамен начинается в 10:00. За 15 минут до начала экзамена, в 09:45, режим пропуска будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены в экзаменационное здание.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- Пропуск на экзамен;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность.

a) Граждане Азербайджанской Республики (включая участников, не достигших 16 лет) — удостоверение личности;

b) Иностранцы и лица без гражданства — документ, выданный Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей — удостоверения беженца;

- Участники, в удостоверении личности которых нет фотографии, помимо других документов, должны иметь справку с фотографией, выданную учебным заведением (на справку наклеивается фотография участника размером 3×4 см, которая заверяется печатью).

В экзаменах ожидается участие в общей сложности 51 690 абитуриентов, в том числе 33 986 по I группе специальностей, 6 518 по IV, а также 11 186 человек на экзаменах по географии.

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