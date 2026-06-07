Армения продолжит продвигать мирную повестку - Армен Григорян

Армения продолжит интенсивно продвигать мирную повестку и прилагать усилия для по возможности скорого подписания и ратификации мирный договор.

Об этом, по сообщению «Арменпресс», заявил на брифинге секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Говоря о процессе делимитации армяно-азербайджанской границы, Армен Григорян отметил, что парафирование мирного договора и Вашингтонская конференция также создали новые возможности для снятия блокады.

«Южное направление также стало необходимостью в контексте снятия блокады. Надеемся, что как можно скорее добьемся прогресса в этом направлении. Целью недавней встречи в Армении вице-премьеров Азербайджана и Армении также было максимальное ускорение процесса делимитации границы», — сказал Григорян, добавив, что после 8 августа интенсивно обсуждается повестка экономических отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Мы регулярно обсуждаем, как можно расширить наше экономическое сотрудничество, и я надеюсь, что у нас будет возможность как можно скорее продвинуться в этом направлении. Мы обсуждаем пути максимально возможного расширения в различных сферах как экспорта из Армении в Азербайджан, так и экспорта из Азербайджана в Армению», — сказал Армен Григорян.

Он отметил, что в настоящее время с обеих стороны существует интерес в этом направлении.