СМИ: французские спецслужбы помогали властям Армении цензурировать Сеть

Французские спецслужбы активно помогали действующим властям Армении блокировать в интернете критику в адрес последних перед парламентскими выборами, сообщила газета Journal du Dimanche.

"Для борьбы с "диссидентством" армянские власти пользуются активной поддержкой французской разведки.

Офицеры специального подразделения VIGINUM отслеживают и блокируют в интернете высказывания, которые противоречат официальной риторике", - говорится в статье.

Вся информация, компрометирующая премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проходит через дополнительные фильтры, установленные французскими специалистами в киберсфере, пишет издание.

В Армении в воскресенье проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков.