МВД: Выборы в Армении проходят на фоне нарушений и сообщений о давлении

Полиция Армении представила информацию о нарушениях в ходе парламентских выборов, от представителей различных политсил также поступают сообщения о массовых нарушениях и давлении в ходе голосования.

По данным ведомства, по состоянию на 14.00 поступило 17 сообщений о предполагаемых правонарушениях на выборах.

«Зафиксировано 2 случая повторного голосования, по которым составленные материалы переданы в органы предварительного следствия. 53 сообщения о предполагаемых правонарушениях находятся на стадии проверки», — отмечается в сообщении.

В МВД заявили, что проверяются также публикации о выборах в СМИ и на социальных платформах.

Источник: Новости Армения