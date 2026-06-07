Министр обороны Армении пояснил, зачем понадобилось вручать повестки прибывающим на выборы гражданам

Министр обороны Армении Сурен Папикян прокомментировал вопрос вручения повесток на военные сборы гражданам республики мужского пола, прибывшим в страну из-за рубежа в преддверии выборов.

Глава оборонного ведомства пояснил, что данная процедура является законным требованием, поскольку, когда у граждан есть права (в данном случае избирательные), есть и обязанности (по прохождению военной службы и сборов). Таким образом он дал понять, что если кому-то хочется участвовать в выборах, пусть поучаствуют и в сборах.

На вопрос о том, кто именно отдал соответствующее распоряжение - сам министр обороны или премьер-министр Никол Пашинян, Папикян подчеркнул, что в настоящее время оба они официально находятся в отпуске.

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что раздачу повесток в пунктах прибытия осуществляли сотрудники Военной полиции по поручению начальника Генерального штаба. Ряд наблюдателей указал на процедурные несоответствия, отметив, что согласно действующему законодательству, функции по вручению повесток возложены на военные комиссариаты, а не на органы военной полиции. По свидетельствам очевидцев, сотрудники ведомства уточняли возраст прибывающих граждан непосредственно на месте для последующего заполнения бланков.

Источник: News.am