 AQTA: Все основные направления импортно-экспортных процедур переведены в электронный формат | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

AQTA: Все основные направления импортно-экспортных процедур переведены в электронный формат

First News Media15:37 - Сегодня
AQTA: Все основные направления импортно-экспортных процедур переведены в электронный формат

Посредством Информационной системы «Автоматизированная продовольственная безопасность» (AQTİS) все основные направления импортно-экспортных процедур полностью переведены в электронный формат.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Отмечается, что в настоящее время около 90 процентов услуг предоставляется в цифровом виде, что способствует существенному повышению прозрачности и оперативности.

Наряду с этим, AQTA успешно продолжает реализацию комплексных, системных и основанных на оценке рисков мероприятий в сфере продовольственной безопасности. В предстоящий период ключевыми приоритетами останутся усиление контроля, дальнейшая цифровизация и повышение информированности граждан.

Поделиться:
281

Актуально

Политика

МИД проинформировал о состоянии граждан Азербайджана, пострадавших при ...

В мире

ЦИК: явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 14:00 составила 33,84% ...

Политика

10-я встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии пройдет в Стамбуле

Общество

В Азербайджане состоялись вступительные экзамены по I и IV группам специальностей ...

Экономика

IATA: Авиационный рынок Азербайджана опережает страны Центральной Азии по уровню развития

Эльнур Алиев принял участие в заседании Совета управляющих ЕБРР

Инвестиции, логистика и торговля: итоги встреч Азербайджана на ПМЭФ-2026

AQTA: Все основные направления импортно-экспортных процедур переведены в электронный формат

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Azerconnect Group присоединилась к глобальному Альянсу AI-RAN

SLB и SOCAR проводят оценку недр в Кяльбаджаре

Цифровая трансформация онлайн-кредитования: Kred Aqro внедряет новые стандарты планирования

Россия заменит армянские фрукты и овощи азербайджанскими

Последние новости

Нетаньяху: Израиль хочет расширить контроль в Газе до 70% территории

Сегодня, 17:24

В Армении представители штаба одной из политсил раздавали взятки перед избирательным участком

Сегодня, 17:02

IATA: Авиационный рынок Азербайджана опережает страны Центральной Азии по уровню развития

Сегодня, 16:39

Эльнур Алиев принял участие в заседании Совета управляющих ЕБРР

Сегодня, 16:29

Метеорологи предупредили о возможном граде на Абшеронском полуострове

Сегодня, 16:17

Армения продолжит продвигать мирную повестку - Армен Григорян

Сегодня, 16:04

Инвестиции, логистика и торговля: итоги встреч Азербайджана на ПМЭФ-2026

Сегодня, 15:55

МИД проинформировал о состоянии граждан Азербайджана, пострадавших при поражении судов в Азовском море

Сегодня, 15:44

AQTA: Все основные направления импортно-экспортных процедур переведены в электронный формат

Сегодня, 15:37

МВД: Выборы в Армении проходят на фоне нарушений и сообщений о давлении

Сегодня, 15:20

ЦИК: явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 14:00 составила 33,84% -ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:13

10-я встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии пройдет в Стамбуле

Сегодня, 15:10

СМИ: французские спецслужбы помогали властям Армении цензурировать Сеть

Сегодня, 15:01

Антикоррупционный комитет Армении сообщил о сотнях нарушений в ходе избирательной кампании

Сегодня, 14:45

АЖД опровергли сообщения о запуске пассажирского маршрута Баку - Карс

Сегодня, 14:39

Министр обороны Армении пояснил, зачем понадобилось вручать повестки прибывающим на выборы гражданам

Сегодня, 14:19

МВД Армении предупредило о ложных сообщениях о бомбах на избирательных участках

Сегодня, 14:02

В Азербайджане состоялись вступительные экзамены по I и IV группам специальностей - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:53

OpenAI готовит масштабную реформу ChatGPT

Сегодня, 13:50

Азербайджан – один из первых в очереди на обладание турецкими истребителями KAAN

Сегодня, 13:38
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57