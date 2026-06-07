AQTA: Все основные направления импортно-экспортных процедур переведены в электронный формат

Посредством Информационной системы «Автоматизированная продовольственная безопасность» (AQTİS) все основные направления импортно-экспортных процедур полностью переведены в электронный формат.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Отмечается, что в настоящее время около 90 процентов услуг предоставляется в цифровом виде, что способствует существенному повышению прозрачности и оперативности.

Наряду с этим, AQTA успешно продолжает реализацию комплексных, системных и основанных на оценке рисков мероприятий в сфере продовольственной безопасности. В предстоящий период ключевыми приоритетами останутся усиление контроля, дальнейшая цифровизация и повышение информированности граждан.