AQTA: Все основные направления импортно-экспортных процедур переведены в электронный формат
Посредством Информационной системы «Автоматизированная продовольственная безопасность» (AQTİS) все основные направления импортно-экспортных процедур полностью переведены в электронный формат.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).
Отмечается, что в настоящее время около 90 процентов услуг предоставляется в цифровом виде, что способствует существенному повышению прозрачности и оперативности.
Наряду с этим, AQTA успешно продолжает реализацию комплексных, системных и основанных на оценке рисков мероприятий в сфере продовольственной безопасности. В предстоящий период ключевыми приоритетами останутся усиление контроля, дальнейшая цифровизация и повышение информированности граждан.