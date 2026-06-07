Инвестиции, логистика и торговля: итоги встреч Азербайджана на ПМЭФ-2026

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев принял участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2026 и провёл ряд встреч, в ходе которых обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей, расширения инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации и межрегионального партнёрства.

Как сообщает 1news.az, переговоры состоялись с представителями России и Турции.

В рамках форума азербайджанская делегация встретилась с исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Фёдором Шукиным. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном.

На встрече с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым были рассмотрены вопросы расширения экономических и торговых связей, стимулирования инвестиций, более эффективного использования логистического потенциала и развития межрегионального взаимодействия. Было отмечено, что активизация деятельности Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Дагестаном в экономической и гуманитарной сферах может способствовать дальнейшему развитию партнёрства.

На переговорах с заместителем министра экономического развития России Владимиром Ильичевым стороны обменялись мнениями о деятельности Азербайджано-российской межправительственной комиссии и перспективах развития межрегиональных связей. Особое внимание было уделено взаимным инвестициям, расширению торговли и реализации совместных проектов. Азербайджанская сторона также представила перечень продукции с экспортным потенциалом для наращивания объёмов поставок.

В ходе встречи с заместителем министра торговли Турции Сезаи Учармаком было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-турецких отношений в экономической сфере. Стороны обсудили увеличение товарооборота, расширение сотрудничества в области электронной торговли, инвестиций и логистики, укрепление связей между бизнес-кругами, а также реализацию новых совместных проектов.

На встрече с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым были рассмотрены вопросы развития торгово-экономических связей, промышленного сотрудничества и расширения контактов между национально-культурными объединениями. Было отмечено, что гуманитарное и культурное взаимодействие также играет важную роль в укреплении межрегионального партнёрства.

С губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и регионом. Особое внимание было уделено развитию транспортно-логистических связей, расширению экономического взаимодействия в Каспийском регионе, увеличению товарооборота и поддержке деловых контактов.

Кроме того, Эльнур Алиев провёл встречу с первым заместителем губернатора Красноярского края и руководителем администрации губернатора Сергеем Пономаренко. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленного взаимодействия, привлечения инвестиций и расширения межрегиональных связей, а также рассмотрели механизмы для повышения эффективности совместной работы.