Антикоррупционный комитет Армении сообщил о сотнях нарушений в ходе избирательной кампании

В Армении один из кандидатов в депутаты объявлен в розыск. Поданы ходатайства о заключении под стражу в общей сложности 12 кандидатов в депутаты.

Об этом старший прокурор управления по надзору за законностью досудебного производства Антикоррупционного комитета Цовак Мнацаканян заявил на пресс-конференции в ЦИК.

"11 ходатайств удовлетворены, еще один кандидат объявлен в розыск, однако его пока не удалось найти", – сказал Мнацаканян.

По его словам, за период с 7 февраля (начало избирательного процесса в Армении) и по сегодняшний день было получено 282 сообщения о "препятствовании избирательному процессу".

По 165 из них начаты уголовные производства, в отношении 252 лиц инициировано публичное уголовное преследование, 14 уголовных дел в отношении 42 лиц направлены в суд.

Мнацаканян также сообщил, что, по состоянию на 7 июня 08:00, в Антикоррупционном комитете было обработано 195 сообщений о предполагаемых преступлениях, связанных с препятствованием избирательному процессу. По 32 из них уголовные дела не были возбуждены из-за недостаточности доказательств.

Напомним, 7 июня в Армении проходят парламентские выборы. Общее число избирателей — 2 млн 485 тыс. 851 гражданин Армении. В выборах участвуют 2 блока и 16 партий. Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики". Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий, — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий, — 10%. Минимального порога явки нет.

Источник: Sputnik Армения