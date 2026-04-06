Саудовская Аравия резко повышает цены на нефть

Нефтяная компания Saudi Aramco повысила цену на основной сорт нефти для майских поставок в Азию до рекордного значения - на $19,5 за баррель выше регионального базового уровня.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, речь идет о флагманской марке Arab Light. Цена на нее для азиатских покупателей в мае будет на $19,5 за баррель выше базового регионального ориентира. При этом опрошенные Bloomberg трейдеры ожидали еще более значительного роста - около $40.

Рост цен происходит на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Как отмечает агентство, перекрытие пролива Ираном привело к резкому сокращению экспорта сырья из стран Персидского залива.

