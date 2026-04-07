Орбан сообщил Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в парламентские выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал вице-президента США Джей Ди Вэнса о беспрецедентном вмешательстве иностранных спецслужб в венгерские парламентские выборы, назначенные на 12 апреля.

Глава правительства также заявил, что приветствует решения нынешней американской администрации, направленные на прекращение вмешательства Вашингтона во внутренние дела других государств.

Выступая на пресс-конференции после встречи с Вэнсом в Будапеште, Орбан отметил, что рассказал своему собеседнику о «крайне грубом и совершенно открытом вмешательстве со стороны иностранных спецслужб в венгерские выборы». «Именно поэтому мы приветствуем решения президента США [Дональда Трампа], которые позволили прекратить подобную политику. Требовалось уже давно перестать финансировать программы, направленные на вмешательство в выборы других стран», - сказал Орбан по поводу решения Трампа ликвидировать Агентство по международному развитию США.

Источник: ТАСС