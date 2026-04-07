Azərbaycanca
Экономика

Состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга - ФОТО

First News Media17:56 - Сегодня
7 апреля под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Как сообщили в Кабинете Министров, на заседании были подробно обсуждены вопросы стратегического развития нефтегазовой и нефтехимической промышленности в Азербайджане, в том числе стратегические цели, связанные с нефтепереработкой и нефтехимией, перспективы развития, устойчивое обеспечение внутреннего спроса на нефтепродукты в долгосрочный период и другие текущие вопросы.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф выступил с презентацией по вопросу, включенному в повестку дня. В заседании приняли участие члены Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга, председатель правления и главный исполнительный директор АИХ.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения и даны поручения Правлению АИХ, SOCAR и профильным структурам.

Поделиться:
278

Актуально

В мире

Экономика

Xроника

Общество

Экономика

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Все новости
1news TV

