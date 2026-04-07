В этот день в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтое и оранжевое предупреждение о ветре в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

В соответствии с жёлтым предупреждением 8 апреля, на территории Нахчыванской АР, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Гёйгёле, Зангиланe, Гяндже, Товузе, Джебраиле, Агстафе, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Исмаиллы, Шамахе, Агсу, Хызе, Гаджыгабуле, Сальянe, Ширване, Билясуваре, Джалилабаде, Нефтчале, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гусаре, Губе и Лянкяране ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкесане, Геранбое, Мингячевире и Гобустане по оранжевому предупреждению северо-западный ветер усилится до 20,8–28,4 м/с.