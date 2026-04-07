Заур Алиев назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения

Бывший председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев сегодня назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Напомним, что 19 марта текущего года полномочия Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию были переданы Министерству труда и социальной защиты населения.